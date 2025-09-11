Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Лукашенко готов помогать Трампу в миссии по установлению мира

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 16:29
    Лукашенко готов помогать Трампу в миссии по установлению мира

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности встать рядом с американским лидером Дональдом Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира.

    Как передает Report со ссылкой на Белта, Лукашенко сказал, что Трамп прилагает усилия для прекращения войн и конфликтом в мире.

    "Главная наша задача - стать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира. Семь войн и конфликтов прекратил он или шесть - небольшая разница. Но он действительно, как ни один другой президент вкладывается в то, чтобы этих войн не было. И основная его задача -это война в Украине (разрешение этого конфликта - ред.). Для нас это важнейшее направление. Поэтому мы должны всячески поддерживать его устремления", - сказал Лукашенко.

    Беларусь США Дональд Трамп Александр Лукашенко российско-украинская война

    Последние новости

    16:52

    Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 94 тыс. б/с

    Энергетика
    16:47

    Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на 820 млн евро

    Другие страны
    16:41

    Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы финансирования оборонной сферы

    Армия
    16:35

    Никола Сапорити: IFC согласовывает проект водоснабжения Баку и Абшерона - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    16:29

    Лукашенко готов помогать Трампу в миссии по установлению мира

    Другие страны
    16:28

    Глава ПА ОБСЕ: Южный Кавказ является связующим узлом между Западом и Востоком

    Внешняя политика
    16:25

    SOCAR расширит сотрудничество в области энергоэффективности

    Энергетика
    16:24

    Стубб: Членство Украины в ЕС - самая мощная гарантия безопасности для Киева

    Другие страны
    16:19

    В Росгвардии воссозданы танковые соединения

    В регионе
    Лента новостей