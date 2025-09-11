Лукашенко готов помогать Трампу в миссии по установлению мира
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 16:29
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности встать рядом с американским лидером Дональдом Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира.
Как передает Report со ссылкой на Белта, Лукашенко сказал, что Трамп прилагает усилия для прекращения войн и конфликтом в мире.
"Главная наша задача - стать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира. Семь войн и конфликтов прекратил он или шесть - небольшая разница. Но он действительно, как ни один другой президент вкладывается в то, чтобы этих войн не было. И основная его задача -это война в Украине (разрешение этого конфликта - ред.). Для нас это важнейшее направление. Поэтому мы должны всячески поддерживать его устремления", - сказал Лукашенко.
