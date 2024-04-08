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Лукашенко: Делаем все для того, чтобы уберечь Беларусь от войны

Лукашенко: Делаем все для того, чтобы уберечь Беларусь от войны Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что целью Запада является захватить в республике "хотя бы кусочек" территории и направить туда иностранные войска.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 15:20
Лукашенко: Делаем все для того, чтобы уберечь Беларусь от войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что целью Запада является захватить в республике "хотя бы кусочек" территории и направить туда иностранные войска.

Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"Идет война, прежде всего в СМИ. Экономическая война, иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему - не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси", - сказал Лукашенко.

По словам главы Беларуси, инициаторами являются белорусские оппозиционеры, уехавшие на Запад.

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Версия на английском языке Lukashenko: 'We are doing everything to protect Belarus from war'
Версия на азербайджанском языке Lukaşenko: Belarusu müharibədən qorumaq üçün hər şeyi edirik

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