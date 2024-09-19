Лукашенко заявил, что Беларусь открыта для наблюдателей СНГ, но осторожна с иностранными миссиями

Беларусь никогда не была против присутствия международных наблюдателей во время проведения выборов в стране.

Беларусь никогда не была против присутствия международных наблюдателей во время проведения выборов в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с руководителями избирательных органов стран СНГ.

"Что касается СНГ, мы всегда за то, чтобы ваши представители и вы были у нас на выборах. Для нас это очень важно. Ваш дружеский совет, замечание или даже критика воспринимаются всерьез", - сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь еще не приняла решение касательно участия иностранных наблюдателей: "Потому что мы знаем: их приезд - это заготовленные документы, которые они потом огласят и подпишут".

Он заявил, что эта информация стала известна благодаря работе спецслужб - они выяснили, что в последний раз западные наблюдатели прибыли на выборы с заготовленными решениями.

"Оставалось только огласить их, что и было сделано. То есть их не интересует этот процесс, они уже заранее определили то, что будут делать в нашей стране и итоговое заявление.

Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они увидели и разочаровались в том мнении, с которым они приедут к нам. Но мы не можем допустить, чтобы они опять приехали со своими талмудами и сделали соответствующее заявление, которое уже заготовлено или которое написано не их рукой", - подчеркнул Лукашенко.