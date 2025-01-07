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Лукашенко: Беларусь может не выдержать как государство, если будет втянута в войну

Лукашенко: Беларусь может не выдержать как государство, если будет втянута в войну Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о недопустимости втягивания страны в военные действия.
Другие страны
7 января 2025 г. 16:26
Лукашенко: Беларусь может не выдержать как государство, если будет втянута в войну

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о недопустимости втягивания страны в военные действия.

Об этом Report сообщает со ссылкой на БелТА.

"Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство", - сказал Лукашенко.

По его словам, Беларуси необходимо выстоять.

"Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться", - призвал Лукашенко.

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Версия на английском языке Lukashenko: Belarus may not survive as state if drawn into war
Версия на азербайджанском языке Lukaşenko: Ukraynadakı demokratiyadansa, Belarusdakı diktatura yaxşıdır

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