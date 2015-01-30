 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Луганск обстреляли с использованием кассетных бомб

    ОБСЕ заявляет, что юго-западная часть Луганска была обстреляна с использованием кассетных бомб

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что юго-западная часть Луганска была обстреляна с использованием кассетных бомб.

    Как передает Report, об этом говорится в отчете миссии.

    28 января представители миссии посетили Артемовский район в юго-западной части Луганска, чтобы оценить масштабы повреждений зданий в результате ночных обстрелов 27 января.

    По словам местных жителей, их район вчера был обстрелян дважды.

    "В региональном управлении по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в зону обстрела попали семь ракет с кассетными (кластерными) боеголовками из реактивной системы залпового огня "Смерч"",‒ отмечается в сообщении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi