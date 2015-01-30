​Луганск обстреляли с использованием кассетных бомб

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что юго-западная часть Луганска была обстреляна с использованием кассетных бомб.

Как передает Report, об этом говорится в отчете миссии.

28 января представители миссии посетили Артемовский район в юго-западной части Луганска, чтобы оценить масштабы повреждений зданий в результате ночных обстрелов 27 января.

По словам местных жителей, их район вчера был обстрелян дважды.

"В региональном управлении по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в зону обстрела попали семь ракет с кассетными (кластерными) боеголовками из реактивной системы залпового огня "Смерч"",‒ отмечается в сообщении.