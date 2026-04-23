    Lufthansa проиграла судебную тяжбу по госпомощи в Европейском суде

    Авиакомпания Lufthansa проиграла судебное разбирательство, связанное с государственной финансовой помощью в размере €6 млрд, предоставленной в период пандемии.

    Как сообщает европейское бюро Report, представитель суда зачитал в четверг 23 апреля решение о том, что Еврокомиссия допустила нарушения при одобрении этого финансового вливания.

    Финансовая помощь была выделена в период пандемии COVID-19 в 2020 году.

    После одобрения этого решения две другие авиакомпании - ирландский бюджетный перевозчик Ryanair и Condor (ФРГ) подали иск в судебные инстанции, потребовав его отмены из-за нарушений правил госпомощи, и выиграли его.

    Европейский суд отклонил апелляцию Lufthansa и подтвердил решение суда первой инстанции.

    "Суд отклоняет апелляцию Lufthansa и тем самым подтверждает решение общего суда об отмене решения, которым ЕК одобрила рекапитализацию Lufthansa", - говорится в решении Евросуда.

    Lufthansa, которая также управляет авиакомпаниями Eurowings, Austrian, Swiss, Brussels Airlines и приобрела долю в итальянской ITA, уже вернула эти средства ранее.

    Последние новости

    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    20:44

    БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости Армении

    Внешняя политика
    20:30

    В Ханкенди запускают городские автобусные маршруты

    Инфраструктура
    20:24

    Греция и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образования

    Внешняя политика
    20:09

    ЕС не видит условий для возможного смягчения санкций против Ирана

    Другие страны
    20:07

    CNN: Трамп направляет Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистан

    Другие страны
    Лента новостей