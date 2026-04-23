Lufthansa проиграла судебную тяжбу по госпомощи в Европейском суде
- 23 апреля, 2026
- 15:30
Авиакомпания Lufthansa проиграла судебное разбирательство, связанное с государственной финансовой помощью в размере €6 млрд, предоставленной в период пандемии.
Как сообщает европейское бюро Report, представитель суда зачитал в четверг 23 апреля решение о том, что Еврокомиссия допустила нарушения при одобрении этого финансового вливания.
Финансовая помощь была выделена в период пандемии COVID-19 в 2020 году.
После одобрения этого решения две другие авиакомпании - ирландский бюджетный перевозчик Ryanair и Condor (ФРГ) подали иск в судебные инстанции, потребовав его отмены из-за нарушений правил госпомощи, и выиграли его.
Европейский суд отклонил апелляцию Lufthansa и подтвердил решение суда первой инстанции.
"Суд отклоняет апелляцию Lufthansa и тем самым подтверждает решение общего суда об отмене решения, которым ЕК одобрила рекапитализацию Lufthansa", - говорится в решении Евросуда.
Lufthansa, которая также управляет авиакомпаниями Eurowings, Austrian, Swiss, Brussels Airlines и приобрела долю в итальянской ITA, уже вернула эти средства ранее.