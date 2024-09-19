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Lufthansa продлила приостановку полетов в Тель-Авив и Тегеран до 24 сентября

Lufthansa продлила приостановку полетов в Тель-Авив и Тегеран до 24 сентября Авиакомпании, входящие в германский концерн Lufthansa Group, продлили приостановку полетов в Тель-Авив и Тегеран до 24 сентября.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 18:10
Lufthansa продлила приостановку полетов в Тель-Авив и Тегеран до 24 сентября

Авиакомпании, входящие в германский концерн Lufthansa Group, продлили приостановку полетов в Тель-Авив и Тегеран до 24 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

"В связи с недавним изменением ситуации в области безопасности авиакомпании Lufthansa Group приняли решение немедленно приостановить все рейсы в Тель-Авив и Тегеран. Это решение действует до 24 сентября включительно", - отмечает авиаперевозчик.

При этом указывается, что Lufthansa Group продолжает внимательно следить за ситуацией и проведет более подробную оценку в ближайшие дни.

В авиакомпании подчеркнули, что пассажиры, которых затронули данные меры, могут бесплатно перебронировать билеты на более позднюю дату или получить полный возврат стоимости билета в качестве альтернативы.

Ранее концерн Lufthansa приостанавливал полеты в Тель-Авив и Тегеран до 19 сентября. Рейсы в Бейрут приостановлены до 15 октября включительно.

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Версия на азербайджанском языке “Lufthansa” Təl-Əviv və İrana uçuşların dayandırılmasını sentyabrın 24-dək uzadıb

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