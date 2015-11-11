​Lufthansa отменила более 900 рейсов из-за забастовки бортпроводников

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Крупнейшая авиакомпания Германии - Lufthansa - отменила около 930 намеченных на среду рейсов из-за забастовки бортпроводников.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду заявлении авиаперевозчика.

Как ожидается, свои планы придется пересмотреть около 100 тыс. пассажирам.

Во вторник профсоюз Независимая организация бортпроводников (НОБ) заявил, что стачка, начиная с сегодняшнего дня, будет проходить в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Мюнхена и Дюссельдорфа до 14 ноября включительно на всех рейсах на длинные и средние расстояния.

Lufthansa попыталась в судебном порядке запретить проведение забастовки, однако суд по трудовым вопросам в Дармштадте минувшей ночью назвал обоснованной стачку в Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Судья отметил, что НОБ четко сформулировал цели стачки. Частичного успеха компания добилась лишь в Дюссельдорфе, где суд запретил проведение забастовки.