Lufthansa может отменить из-за высоких налогов около 100 рейсов в ФРГ

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa планирует уже летом 2026 года отменить порядка 100 рейсов в ФРГ в неделю ввиду высоких налогов и сборов.

Как передает Report, об этом в интервью газете Die Welt заявил глава концерна Lufthansa Group Карстен Шпор.

Он отметил, что с 2019 года расходы на ведение деятельности в Германии выросли вдвое. "Сейчас мы получаем более трех четвертей нашей выручки за рубежом", - констатировал Шпор. "Если расходы на размещение не снизятся, дальнейшие отмены рейсов неизбежны", - добавил глава Lufthansa.

Такие рейсы, как Мюнхен - Мюнстер/Оснабрюк или Мюнхен - Дрезден, по словам Шпора, находятся под пристальным вниманием. "Мы ежедневно работаем с убытками на этих маршрутах", - подчеркнул он. При этом Шпор пояснил, что дочерняя авиакомпания Lufthansa Eurowings уже отменила более 80% внутренних рейсов, поскольку они перестали быть прибыльными из-за высоких налогов и сборов.

"Речь идет примерно о 100 внутренних рейсах в неделю, которые могут быть снова отменены следующим летом", - сказал Шпор, отвечая на вопрос, сколько рейсов находятся под угрозой. Он признал, что для тех регионов, которых коснутся данные меры, это станет "серьезным ударом".

Шпор также подтвердил, что Lufthansa сократит штат административных сотрудников на 4 тыс. до 2030 года за счет автоматизации и внедрения цифровых технологий. Путем сокращений компания рассчитывает увеличить прибыльность и оптимизировать бизнес-стратегию. "Прежде всего, это требует значительного роста производительности. В будущем наши самолеты будут проводить меньше времени на земле, где они не приносят прибыли, и вместо этого будут дольше находиться в воздухе", - резюмировал Шпор.