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    Лубинец: Украина и РФ обменялись гражданскими лицами

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 19:33
    Лубинец: Украина и РФ обменялись гражданскими лицами

    Россия и Украина обменялись гражданскими лицами на территории Беларуси.

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

    Отмечается, что Украина в целом вернула 15 человек, а Россия - трех.

    "Еще 15 украинцев удалось вернуть с временно оккупированных территорий Украины. Среди них - пожилые и тяжелобольные люди, которые не могли самостоятельно вернуться. Самой старшей из вернувшихся - 96 лет", - сказал Лубинец.

    Обмен состоялся на пограничном пункте "Новая Гута" на украино-белорусской границе.

    Дмитрий Лубинец Обмен пленными Российско-украинский конфликт
    Ukrayna və Rusiya arasında mülki şəxslərin mübadiləsi həyata keçirilib

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