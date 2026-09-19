Лубинец: Украина и РФ обменялись гражданскими лицами

Россия и Украина обменялись гражданскими лицами на территории Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Отмечается, что Украина в целом вернула 15 человек, а Россия - трех.

"Еще 15 украинцев удалось вернуть с временно оккупированных территорий Украины. Среди них - пожилые и тяжелобольные люди, которые не могли самостоятельно вернуться. Самой старшей из вернувшихся - 96 лет", - сказал Лубинец.

Обмен состоялся на пограничном пункте "Новая Гута" на украино-белорусской границе.