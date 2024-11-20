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Лос-Анджелес стал "городом-убежищем" для мигрантов

Лос-Анджелес стал "городом-убежищем" для мигрантов Городской совет Лос-Анджелеса единогласно принял постановление о статусе города-убежища, защищающего мигрантов от федерального преследования.
Другие страны
20 ноября 2024 г. 08:07
Лос-Анджелес стал городом-убежищем для мигрантов

Городской совет Лос-Анджелеса единогласно принял постановление о статусе города-убежища, защищающего мигрантов от федерального преследования.

Как сообщает Report со ссылкой на "Reuters", второй по численности населения город США официально запретил использование городских ресурсов и сотрудников для исполнения федеральных иммиграционных законов. Это решение было принято на фоне заявлений избранного президента Дональда Трампа о планах массовой депортации мигрантов.

Решение обеспечивает защиту мигрантов на уровне городского законодательства. Член совета отметил, что эта мера направлена на то, чтобы показать мигрантам, что их опасения понимают и учитывают.

Перед голосованием у здания мэрии прошла акция в поддержку инициативы. Участники держали плакаты с надписью "Лос-Анджелес – теперь город-убежище!" и скандировали на испанском языке "Чего мы хотим? Убежища! Когда? Сейчас!".

По данным некоммерческой организации Immigrant Legal Resource Center, 11 штатов уже предприняли шаги для сокращения сотрудничества с федеральными властями в сфере иммиграции.

Переходная команда Трампа, который вступит в должность 20 января, отказалась комментировать эту тему.

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Версия на азербайджанском языке Los-Anceles miqrantların müdafiəsi üçün “sığınacaq şəhəri” statusu haqqında qərar qəbul edib

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