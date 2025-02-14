Лос-Анджелес накрыли наводнения и оползни

Американский округ Лос-Анджелес, где в январе бушевали пожары, накрыли наводнения и оползни, вызванные ливнями.

Американский округ Лос-Анджелес, где в январе бушевали пожары, накрыли наводнения и оползни, вызванные ливнями.

Как передает Report, об этом сообщает газета New York Post.

"В некоторых частях округа Лос-Анджелес наблюдаются оползни и наводнения после сильного ливня - всего через месяц после того, как в регионе произошли смертоносные пожары", - пишет газета.

Со ссылкой на публикации очевидцев в соцсетях газета отмечает, что в некоторых частях округа Лос-Анджелес уровень воды в результате наводнений вырос до 120 сантиметров.

Ущерб городу уже зафиксирован в центре, а также в районах Малибу, долина Сан-Фернандо, долина Сан-Габриэль, Вестсайд, Альтадена, Восточный Лос-Анджелес, Юго-Восточный Лос-Анджелес, Уиттиер и части гор Сан-Габриэль.