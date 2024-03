Лондон запретит властям других стран владеть британскими газетами

Консервативное правительство Великобритании планирует принять поправки к закону о цифровых рынках, которые будут запрещать властям иностранных государств владеть выходящими в королевстве газетами и журналами.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал Sky News.

По его данным, этот шаг направлен на то, чтобы предотвратить приобретение газет The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph, а также журнала The Spectator инвестфондом RedBird IMI, который на 75% принадлежит вице-президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мансуру бен Заиду Аль Нахайяну.

В конце 2023 года RedBird IMI предложила за три издания, которыми владеет семья Баркли, столкнувшаяся с финансовыми проблемами, 1 млрд фунтов ($1,28 млрд) - больше, чем другие потенциальные покупатели. Коллектив The Daily Telegraph, которая традиционно поддерживает консерваторов, выступает резко против продажи издания компании из ОАЭ. Вопрос о связанных с этим рисках уже несколько месяцев поднимают и в Палате общин британского парламента.

В начале года замминистра культуры Великобритании Люси Фрейзер попросила британский медиарегулятор Ofcom и Управление по конкуренции и рынкам изучить обсуждаемую сделку. Это помешало закрыть ее, однако регуляторы пока не обнаружили препятствий для продажи изданий инвестфонду. По словам экс-главы CNN Джеффа Закера, который сейчас является генеральным директором RedBird IMI, шейх Мансур выступает в качестве частного инвестора, а не члена правительства и королевской семьи ОАЭ, а также не сможет оказывать влияния на редакционную политику изданий.

В покупке двух популярных газет и журнала по-прежнему заинтересованы медиамагнат Руперт Мердок и владелец Daily Mail, наследный член Палаты лордов Джонатан Хармсуорт. Оба ранее предложили за издания меньшие суммы, чем RedBird IMI.