Лондон выделит миллионы фунтов на расширение "мягкой силы" Всемирной службы "Би-би-си"

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании объявило о выделении специального многомилионного финансирования для Всемирной службы телерадиовещательной корпорации "Би-би-си", в том числе на расширение ее вещания на территорию России.

Отдельная строка финансирования новостной корпорации прописана в пятилетнем стратегическом обзоре в области обороны и безопасности, который был опубликован 23 ноября.

Как говорится в документе, с 2017-2018 годов на развитие цифровых, телевизионных и радиопродуктов Всемирной службы будет выделяться ежегодно 85 млн фунтов ($130 млн). По данным самой корпорации, в 2016-2017 годах финансирование будет более скромным и составит 34 млн фунтов ($51,5 млн).

В оборонной стратегии подчеркивается, что Лондон продолжит применение "мягкой силы" для продвижения британских "ценностей и интересов", в том числе через использование таких инструментов, как "Би-би-си" и Британский совет.

Генеральный директор корпорации "Би-би-си" Тони Холл приветствовал увеличение финансирования, заявив, что оно поможет "ускорить движение к цели достичь (аудитории в) полмиллиарда человек в мире". В частности, деятельность будет расширена на территории России, КНДР, стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.

На настоящий момент глобальная аудитория запущенной в 1932 году Всемирной службы "Би-би-си", транслирующей передачи на 28 языках, составляет 308 млн человек.