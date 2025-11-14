Лондон выдал лицензию на операции с болгарскими структурами "ЛУКОЙЛ"
Другие страны
- 14 ноября, 2025
- 16:44
Управление по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании продлило до 14 февраля 2026 года лицензию на осуществление операций с болгарскими структурами "ЛУКОЙЛа" в рамках наложенных санкционных ограничений.
Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".
Согласно сообщению ведомства, речь идет о взаимодействии с компаниями Lukoil Bulgaria EOOD и Lukoil Neftochim Burgas AD.
Великобритания в рамках масштабного обновления российского сегмента санкционного списка включила в него "ЛУКОЙЛ" 15 октября.
Последние новости
17:20
Фото
Азербайджан и АБР обсудили новую Стратегию партнерства до 2030 годаФинансы
17:20
Мбаппе выбыл из состава сборной перед матчем в БакуФутбол
17:12
В Азербайджане сократились инвестиции в сектор информации и связиИКТ
17:06
Азербайджан и МАГАТЭ обсудили планы в сфере чистой энергетикиЭнергетика
17:05
"Узбекнефтегаз" и "КазМунайГаз" договорились развивать глубокую переработку углеводородовВ регионе
17:03
В Азербайджане за 10 месяцев железнодорожным транспортом перевезено 14 млн тонн грузаИнфраструктура
17:01
Масато Канда: АБР готов инвестировать в Азербайджан до $2,5 млрд до 2029 годаФинансы
16:56
В Азербайджане за 9 месяцев создано около 78 тыс. рабочих местСоциальная защита
16:47