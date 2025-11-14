Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Лондон выдал лицензию на операции с болгарскими структурами "ЛУКОЙЛ"

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 16:44
    Лондон выдал лицензию на операции с болгарскими структурами ЛУКОЙЛ

    Управление по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании продлило до 14 февраля 2026 года лицензию на осуществление операций с болгарскими структурами "ЛУКОЙЛа" в рамках наложенных санкционных ограничений.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

    Согласно сообщению ведомства, речь идет о взаимодействии с компаниями Lukoil Bulgaria EOOD и Lukoil Neftochim Burgas AD.

    Великобритания в рамках масштабного обновления российского сегмента санкционного списка включила в него "ЛУКОЙЛ" 15 октября.

