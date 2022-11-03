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Лондон введет запрет на услуги по транспортировке российской нефти

Лондон введет запрет на услуги по транспортировке российской нефти Великобритания введет с 5 декабря запрет на оказание услуг по транспортировке российской нефти, если только она не приобретается по максимальной цене, установленной западными странами, или ниже ее.
Другие страны
3 ноября 2022 г. 20:55
Лондон введет запрет на услуги по транспортировке российской нефти

Великобритания введет с 5 декабря запрет на оказание услуг по транспортировке российской нефти, если только она не приобретается по максимальной цене, установленной западными странами, или ниже ее.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министра финансов Соединенного Королевства Джереми Ханта.

"Мы запретили импорт российской нефти в Великобритании и движемся с хорошей скоростью в направлении того, чтобы добиться окончательного отказа от нее", - сообщил министр, по мнению которого, подобная мера окажет дополнительное давление на российский бюджет и возможность Москвы проводить специальную военную операцию в Украине.

Ззапрет вступит в силу 5 декабря и будет распространяться на услуги, которые оказывают действующие в Великобритании компании, включая страхование, посредничество и перевозку нефти.

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