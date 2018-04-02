Лондон впервые обошел Нью-Йорк по числу убийств

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Лондон впервые в современной истории обошел Нью-Йорк по числу убийств.

Как передает Report, об этом сообщает газеты The Independent on Sunday.

В последние два месяца в британской столице наблюдается значительный рост числа убийств. Так, в феврале в Лондоне были убиты 15 человек, а в Нью-Йорке — 14. В марте столица Великобритании также обошла крупнейший город США: в Лондоне совершено 22 убийства против 21 в Нью-Йорке.

Лондон и Нью-Йорк соразмерны по численности населения, если считать его в пределах административных границ городов (8,8 и 8,6 млн). Если учитывать пригороды, население американского города существенно больше.