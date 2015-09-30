Лондон призывает поддержать три страны, принимающие миллионы беженцев

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Великобритания призывает международное сообщество поддержать Турцию, Ливан и Иорданию, принимающих миллионы беженцев, заявил министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

Он вновь подтвердил позицию Лондона о том, что причиной "страданий сирийцев являются два зла — режим Асада и зверства ИГИЛ".

"Я отдаю дань невероятному великодушию Турции, Ливана и Иордании, которые дали временное пристанище миллионам беженцев", — говорится в речи министра, с которой он выступит с трибуны ООН. Выдержки из его выступления опубликованы МИД Британии.

"Необходимо, чтобы все мы поддержали их, поскольку они несут тяжелую ношу", — отмечает министр.

"Мы считаем важным оказывать поддержку тем, кто был перемещен как можно ближе к их домам. Потому что будет построена новая Сирия и стране понадобится привлечь потенциал сирийцев", — говорится в речи Хаммонда.