Лондон предоставит Украине военную помощь еще на 1 млрд фунтов

Британское правительство почти удваивает размер военной помощи Украине, выделяя дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов.

Британское правительство почти удваивает размер военной помощи Украине, выделяя дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов.

Как передает Report со ссылкой нам DW, в частности, будут поставлены системы ПВО, беспилотники и оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Вечером 29 июня правительство в Лондоне объявило, что предоставит дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов (чуть менее 1,2 млрд евро) и, таким образом, почти удвоит помощь Киеву, сообщают западные информагентства.

Планируется, что об увеличении финансирования объявит на саммите НАТО в Мадриде 30 июня британский премьер-министр Борис Джонсон. По его словам, атаки России на Украину становятся "все более варварскими" в отсутствие военных успехов.

В общей сложности, по данным Даунинг-стрит, Великобритания обещала Украине военную помощь на сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов.