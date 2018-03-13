Лондон может выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Серия мер, которые власти Великобритании могут предпринять в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, может начаться с высылки российских дипломатов.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Лондон также может и заморозить активы связанных с Кремлем российских олигархов и чиновников, которые не смогут доказать законность происхождения средств, на которые они приобрели имущество в Великобритании.

Издание допускает, что Лондон может использовать саммит стран Западных Балкан с целью оказания поддержки политическим силам региона для "борьбы с российским влиянием". Кроме того, Великобритания может начать добиваться в НАТО усиления военного присутствия альянса в Прибалтике.