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    Лондон может выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Серия мер, которые власти Великобритании могут предпринять в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, может начаться с высылки российских дипломатов.

    Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

    Лондон также может и заморозить активы связанных с Кремлем российских олигархов и чиновников, которые не смогут доказать законность происхождения средств, на которые они приобрели имущество в Великобритании.

    Издание допускает, что Лондон может использовать саммит стран Западных Балкан с целью оказания поддержки политическим силам региона для "борьбы с российским влиянием". Кроме того, Великобритания может начать добиваться в НАТО усиления военного присутствия альянса в Прибалтике. 

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