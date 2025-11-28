Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Лондон и Брюссель не договорились о вступлении Британии в оборонные программы SAFE

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 22:18
    Лондон и Брюссель не договорились о вступлении Британии в оборонные программы SAFE

    Великобритании и ЕС не удалось договориться о присоединении Лондона к европейской совместной программе оборонных инвестиций SAFE (Security Action for Europe) из-за разногласий по поводу требуемого от британской стороны вступительного финансового взноса.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Bloomberg.

    "Переговоры о присоединении Великобритании к передовому оборонному фонду Европейского союза объёмом 150 млрд евро провалились, сообщают источники", - информирует агентство.

    Стороны вели переговоры на этой неделе, но не смогли договориться до конечного срока, выпадавший на конец ноября.

    По данным Bloomberg, Еврокомиссия добивалась от Лондона платежей в 6,75 млрд евро, тогда как Великобритания предложила внести 82 млн евро. Это предложение в свою очередь отклонил Брюссель.

    По плану разработчиков SAFE, его средства должны помочь производить наиболее нужные для обороны Европы средства, в том числе БПЛА, ракеты, системы ПВО, оборудование для защиты киберпространства. Предполагается, что заимствованные из фонда средства должны в основном пойти компаниям в ЕС, на Украине, членам Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли. Также к SAFE хотят получить доступ Южная Корея и Турция.

    Евросоюз Великобритания SAFE Bloomberg
    London və Brüssel Britaniyanın SAFE müdafiə proqramına qoşulması barədə razılığa gələ bilməyib

    Последние новости

    22:34

    Песков раскрыл сроки очередной встречи Путина и Уиткоффа

    В регионе
    22:27

    Азербайджанский боксер вышел в финал чемпионата Европы

    Индивидуальные
    22:18

    Лондон и Брюссель не договорились о вступлении Британии в оборонные программы SAFE

    Другие страны
    22:03
    Видео

    СМИ: В России на ракетной базе произошел взрыв

    В регионе
    21:45

    Зеленский поручил проверить министров на "соответствие вызовам"

    Другие страны
    21:27

    DPA: Бундестаг утвердил бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине

    Другие страны
    21:10

    Россия и Азербайджан обсудили расширение сотрудничества в аграрной сфере

    АПК
    21:06

    Загоревшийся в Черном море танкер мог столкнуться с миной - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:50
    Фото

    Для детей семей шехидов организуется зимний лагерь в области космических технологий

    Индивидуальные
    Лента новостей