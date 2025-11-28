Лондон и Брюссель не договорились о вступлении Британии в оборонные программы SAFE

Великобритании и ЕС не удалось договориться о присоединении Лондона к европейской совместной программе оборонных инвестиций SAFE (Security Action for Europe) из-за разногласий по поводу требуемого от британской стороны вступительного финансового взноса.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Bloomberg.

"Переговоры о присоединении Великобритании к передовому оборонному фонду Европейского союза объёмом 150 млрд евро провалились, сообщают источники", - информирует агентство.

Стороны вели переговоры на этой неделе, но не смогли договориться до конечного срока, выпадавший на конец ноября.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия добивалась от Лондона платежей в 6,75 млрд евро, тогда как Великобритания предложила внести 82 млн евро. Это предложение в свою очередь отклонил Брюссель.

По плану разработчиков SAFE, его средства должны помочь производить наиболее нужные для обороны Европы средства, в том числе БПЛА, ракеты, системы ПВО, оборудование для защиты киберпространства. Предполагается, что заимствованные из фонда средства должны в основном пойти компаниям в ЕС, на Украине, членам Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли. Также к SAFE хотят получить доступ Южная Корея и Турция.