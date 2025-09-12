Лондон добавил в санкционные списки по РФ 30 физических и юрлиц

Великобритания расширила санкционный список против РФ, включив в него ряд российских оборонных предприятий и иностранных компаний, связанных с оборонным сектором России.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации на сайте британского правительства.

Глава МИД Великобритании Иветт Купер во время визита в Киев объявила о введении 100 новых санкций, направленных на сокращение источников доходов и военных поставок Кремля.

Меры были приняты после того, как российские авиаудары нарушили воздушное пространство НАТО в Польше и повредили здание Кабинета министров Украины в Киева.

Новые санкции затронули "теневой флот", перевозящий российскую нефть, а также ключевых поставщиков военных комплектующих.

Под ограничения попали 30 организаций и физических лиц (27 юрлиц и 3 физических лица), поддерживающих российскую армию поставками электроники, химикатов и взрывчатых веществ для производства ракет и других систем вооружения.

В санкционный список включены: китайская Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. и ее российские совладельцы Елена и Алексей Малицкие, турецкая Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi, российская компания XIN YU LLC, тайские фирмы SOGUZO CO., LTD и TECGR CO., LTD.

Компании обвиняются в поставках технологий и товаров, которые способствуют дестабилизации в Украине и нарушают ее территориальную целостность. Введенные меры включают заморозку активов и запрет на предоставление доверительных услуг.