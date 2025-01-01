Лодка с нелегалами затонула у берегов Италии, более 20 человек пропали без вести

Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов Италии, пропавшими без вести числятся более 20 человек.

Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов Италии, пропавшими без вести числятся более 20 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, лодка затонула у берегов острова Лампедуза.

Семь человек удалось спасти, среди них - 8-летний сирийский мальчик, надеявшийся воссоединиться со своим отцом, который живет в Германии. Его мать также была на борту судна, но ее судьба остается неизвестной.

Выжившие рассказали, что среди пропавших без вести пять женщин и трое детей.

Лодка отплыла из ливийского города Зувара поздно вечером в понедельник. Тела погибших пока не найдены.