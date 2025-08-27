    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    Lockheed Martin будет производить ракеты на новом заводе Rheinmetall в ФРГ

    • 27 августа, 2025
    • 23:49
    Американская компания Lockheed Martin планирует производить ракеты на новом заводе германского оборонного концерна Rheinmetall на севере Германии.

    Как передает Report, об этом сообщило издание WirtschaftsWoche со ссылкой на главу европейского подразделения Lockheed Martin Денниса Гёге.

    "Мы уже активно обсуждаем возможность дополнительного производства", - заявил он.

    Производство будет осуществляться на расширяющемся предприятии Rheinmetall в Унтерлюссе (федеральная земля Нижняя Саксония). Однако, по словам Гёге, окончательный список ракет еще не составлен. Lockheed Martin активно обсуждает с Rheinmetall расширение производства, среди прочего, ракет ATACMS и ракет класса воздух - земля Hellfire, уточнил он. Вместе с тем американская корпорация ведет переговоры с концерном о собственном европейском производстве ракетных двигателей на заказ, указывает издание.

    Ранее министр торговли США Говард Латник в интервью CNBC указал, что высокопоставленные чиновники Пентагона обсуждают возможность покупки долей в ведущих оборонных компаниях, таких как Lockheed Martin.

