Ллойд Остин прибыл в Брюссель на заседание министров обороны стран НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Брюссель, где примет участие в заседании глав Минобороны НАТО.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети "Х".

"Прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на встречу министров обороны НАТО. С нетерпением жду сегодняшних встреч с союзниками по НАТО для укрепления нашей коллективной безопасности и решения возникающих проблем, с которыми мы сталкиваемся. Вместе мы сильнее", - отметил он.

Отметим, что заседание пройдет 17-18 октября.