Ливни в Шри-Ланке унесли жизни свыше 30 человек

Проливные дожди и многочисленные оползни в Шри-Ланке привели к гибели 31 человека, еще 14 считаются пропавшими без вести, а тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Как передает Report со ссылкой на Cиньхуа, об этом сообщил Центр по управлению в условиях стихийных бедствий (DMC).

Согласно информации, экстремальные погодные условия затронули 17 районов, пострадали 1158 семей и 4008 человек. Кроме того, три дома были полностью разрушены, а 381 - частично поврежден.

На фоне ухудшения погодных условий департамент экзаменов объявил о переносе вступительных экзаменов в университеты. Решение было принято из-за нарушения транспортного сообщения и закрытия основных дорог.

Аварийные службы продолжают поисково-спасательные работы в зонах повышенного риска, а правительство призывает население соблюдать осторожность и следовать предупреждениям об оползнях и повышении уровня воды.