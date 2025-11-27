Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА Организация тюркских государств
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА Организация тюркских государств

    Ливни в Шри-Ланке унесли жизни свыше 30 человек

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 11:56
    Ливни в Шри-Ланке унесли жизни свыше 30 человек

    Проливные дожди и многочисленные оползни в Шри-Ланке привели к гибели 31 человека, еще 14 считаются пропавшими без вести, а тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

    Как передает Report со ссылкой на Cиньхуа, об этом сообщил Центр по управлению в условиях стихийных бедствий (DMC).

    Согласно информации, экстремальные погодные условия затронули 17 районов, пострадали 1158 семей и 4008 человек. Кроме того, три дома были полностью разрушены, а 381 - частично поврежден.

    На фоне ухудшения погодных условий департамент экзаменов объявил о переносе вступительных экзаменов в университеты. Решение было принято из-за нарушения транспортного сообщения и закрытия основных дорог.

    Аварийные службы продолжают поисково-спасательные работы в зонах повышенного риска, а правительство призывает население соблюдать осторожность и следовать предупреждениям об оползнях и повышении уровня воды.

    Шри-Ланка погибшие сильные дожди оползни последствия

    Последние новости

    11:56

    Азербайджан предложил создать платформу для выхода бизнеса на иорданский рынок

    Бизнес
    11:56

    Ливни в Шри-Ланке унесли жизни свыше 30 человек

    Другие страны
    11:53
    Фото

    Сабина Алиева рассказала на Форуме ООН о проблеме мин на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    11:53

    Казахстан и ЕС обсудили развитие ТМТМ

    Другие страны
    11:49

    Министр: Азербайджан и Иордания ведут переговоры по 12 новым проектам

    Бизнес
    11:49

    Путин назвал приоритеты РФ во время председательствования в ОДКБ в 2026 году

    В регионе
    11:48

    Министр торговли Турции посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    11:48

    Азербайджан и Сенегал усиливают сотрудничество в сфере цифрового развития

    Внешняя политика
    11:43

    НБКО Finex Kredit вновь увеличивает уставный капитал

    Финансы
    Лента новостей