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    ВВС Ливии нанесли авиаудары по городу Мисурата

    Это стало ответом на ракетные удары боевиками из альянса Рассвет Ливии по основным нефтяным терминалам страны

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Ливии сторонники правительства впервые нанесли авиаудары по городу Мисурата, где базируются повстанцы-террористы.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, удары были нанесены по аэропорту и сталелитейному заводу.

    Сообщений о жертвах пока не поступало.

    Это стало ответом на ракетные удары, осуществленные на этой неделе боевиками из альянса "Рассвет Ливии" по основным нефтяным терминалам страны, в результате чего несколько цистерн с нефтью загорелись.

    "Рассвет Ливии" захватил столицу страны Триполи несколько месяцев назад и учредил там свое правительство.

    Вооруженный конфликт в Ливии продолжается уже больше трех лет - с момента свержения прежнего лидера страны Муаммара Каддафи.

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