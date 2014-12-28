ВВС Ливии нанесли авиаудары по городу Мисурата

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Ливии сторонники правительства впервые нанесли авиаудары по городу Мисурата, где базируются повстанцы-террористы.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, удары были нанесены по аэропорту и сталелитейному заводу.

Сообщений о жертвах пока не поступало.

Это стало ответом на ракетные удары, осуществленные на этой неделе боевиками из альянса "Рассвет Ливии" по основным нефтяным терминалам страны, в результате чего несколько цистерн с нефтью загорелись.

"Рассвет Ливии" захватил столицу страны Триполи несколько месяцев назад и учредил там свое правительство.

Вооруженный конфликт в Ливии продолжается уже больше трех лет - с момента свержения прежнего лидера страны Муаммара Каддафи.