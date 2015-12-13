Ливийское урегулирование обсудят на международной конференции в Риме

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Пути урегулирования кризиса в Ливии обсудят на международной конференции, открывающейся в итальянской столице, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Однодневная встреча, в которой примут участие представители МИД пяти стран - постоянных членов СБ ООН (Великобритании, Китая, России, США и Франции), Туниса, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также делегаты из ЕС и спецпредставитель генсека ООН по Ливии Мартин Коблер, организована по инициативе Италии при поддержке США. Вашингтон на встрече будет представлять госсекретарь США Джон Керри.

"В Ливии мы должны продемонстрировать, что правительства, дипломаты и международное сообщество могут действовать быстрее и эффективнее, на опережение террористической угрозы. Наша цель - создать условия для укрепления усилий по достижению согласия и поддержать те начинания, которые приведут к созданию единого правительства", - заявил министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони.