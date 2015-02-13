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    ​Ливийские сторонники ИГИЛ захватили Сирт

    Местные жители опасаются, что вскоре они провозгласят исламский эмират

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Присягнувшие на верность "Исламскому государству Ирака и Леванта" (ИГИЛ) террористы захватили радиостанцию в ливийском городе Сирте.

    Как передает Report, об этом сообщила "Аль-Арабия" со ссылкой на местные источники.

    Согласно опубликованным данным, боевики захватили радио и теперь транслируют стихи Корана и речи "халифа" Абу-Бакра аль-Багдади, а также заявления других представителей ИГИЛ.

    Интернет-сайты, связанные с ливийскими исламистами, опубликовали фотографии, на которых запечатлели боевиков, сидящих в студии захваченной станции "Радио Сирт".

    Боевики также объявили о создании своего штаба в центре города. Местные жители опасаются, что вскоре они провозгласят исламский эмират.

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