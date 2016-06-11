​Ливийские силовики освободили порт в городе Сирт от боевиков ИГ

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Военные Ливии заявили об освобождении порта в городе Сирт от боевиков ИГ.

Как передает Report, oб этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в штабе в городе Мисрата на северо-западе страны.

О начале операции по освобождению Сирта от группировки ИГ было объявлено в начале мая. В среду сообщалось, что армия взяла под контроль ключевой городской мост, который террористы использовали для казни своих противников.

От центра Сирта и главной городской площади Зафрана солдат отделяли только пять километров.