Ливанские парламентарии начали голосование на выборах президента

В парламенте Ливана началось голосование по выбору президента страны.

В парламенте Ливана началось голосование по выбору президента страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что с момента окончания срока полномочий бывшего президента Мишеля Ауна в октябре 2022 года парламент Ливана неоднократно пытался избрать нового главу государства, но безуспешно.

Политические источники ожидают, что на пост президента будет избран командующий армией генерал Джозеф Аун.

Для избрания Ауну требуется поддержка 86 из 128 законодателей парламента.

Другие претенденты - Джихад Азур, бывший министр финансов, который сейчас является директором департамента Ближнего Востока и Центральной Азии в Международном валютном фонде, и Элиас аль-Байсари, исполняющий обязанности руководителя ливанского Агентства безопасности.

Второй тур голосования будет проведен, если ни один из кандидатов не одержит победу в первом туре.