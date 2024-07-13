Ливан заявил, что вторжение Израиля в страну может привести к региональной войне

Военная эскалация на юге Ливана угрожает опасными последствиями Ближнему Востоку, поэтому всем сторонам необходимо отдать приоритет диалогу и мирным решениям.

Военная эскалация на юге Ливана угрожает опасными последствиями Ближнему Востоку, поэтому всем сторонам необходимо отдать приоритет диалогу и мирным решениям.

Как передает Report со ссылкой на местный новостной портал Lebanon 24, об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб.

"Если произойдет вторжение Израиля в Ливан, то это может привести к региональной войне, в которой примут участие внешние игроки, - отметил и.о. министра, слова которого приводит новостной портал. - Конфликт будет иметь разрушительные последствия не только для Ливана и Израиля, но, возможно, и для соседних Сирии и Иордании, это будет ужасно".

Бу Хабиб также отметил, что ливанское правительство стремится к восстановлению стабильности на границе с Израилем и решению имеющихся пограничных разногласий путем переговоров. "Убивать друг друга - не лучший выход, это не обеспечит безопасности, нужен диалог и спокойствие", - указал он.

По его словам, "стабильность на юге в конечном итоге зависит от сильной ливанской армии и пограничного соглашения". "Путь к этому открывает неукоснительное выполнение всеми сторонами резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая остановила конфликт между Израилем и шиитской милицией "Хезболлах" на юге в 2006 году", - подчеркнул и.о. министра.