О нас

Ливан согласился с предложением США о разоружении "Хезболлах"

Ливан согласился с предложением США о разоружении "Хезболлах" Правительство Ливана согласилось на предложение президента США Дональда Трампа по разоружению движения "Хезболлах".
Другие страны
7 августа 2025 г. 20:58
Ливан согласился с предложением США о разоружении Хезболлах

Правительство Ливана согласилось на предложение президента США Дональда Трампа по разоружению движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщил министр информации Ливана Пол Маркус.

"Кабинет министров одобрил пункты указанные в предложении американской стороны", - сказал Моркос журналистам.

По словам министра основные пункты соглашения, предложенного США, включают в себя постепенную ликвидацию присутствия вооруженных формирований, включая "Хезболлах", поддержку армии Ливана и ее развертывание на юге страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Livan ABŞ-nin “Hizbullah”ın tərk-silah edilməsi təklifi ilə razılaşıb

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
1 августа 2025 г. 09:47
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi