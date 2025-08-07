Ливан согласился с предложением США о разоружении "Хезболлах"

Правительство Ливана согласилось на предложение президента США Дональда Трампа по разоружению движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщил министр информации Ливана Пол Маркус.

"Кабинет министров одобрил пункты указанные в предложении американской стороны", - сказал Моркос журналистам.

По словам министра основные пункты соглашения, предложенного США, включают в себя постепенную ликвидацию присутствия вооруженных формирований, включая "Хезболлах", поддержку армии Ливана и ее развертывание на юге страны.