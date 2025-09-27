Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Глава Минобороны: Литве необходимы €1,6 млрд в рамках проекта "Стена дронов"

    • 27 сентября, 2025
    • 12:56
    Глава Минобороны: Литве необходимы €1,6 млрд в рамках проекта Стена дронов

    Финансовые потребности Литвы в рамках реализации проекта борьбы с БПЛА "Стена дронов" составляют €1,6 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны Литвы со слов министра обороны Довиле Шакалене.

    "Наша начальная потребность составляет как минимум €1,6 млрд, в том числе €1,1 млрд на укрепление сухопутной границы и €0,5 млрд на средства идентификации беспилотников", - сказано в сообщении.

    Шакалене отметила, что часть средств на реализацию проекта его участники могут взять из фонда программы развития европейской оборонной промышленности EDIP, однако выделенные в ее рамках финансы недостаточны.

    "Вся программа EDIP предусматривает выделение €1,5 млрд. Потребности одной Литвы превышают эти средства", - сказала министр.

    Проект "Стена дронов" является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленной на развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.

