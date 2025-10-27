Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Литва закрыла все действующие КПП на границе с Беларусью

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 01:19
    Литовские власти на неопределенное время приостановили работу двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью, после чего действующих переходов между странами не осталось.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил Национальный центр управления кризисами.

    Согласно заявлению ведомства, временно закрыты КПП в деревне Мядининкай и районном центре Шальчининкай. Решение принято на фоне регулярных перебросок контрабандных сигарет с помощью метеозондов, из-за которых уже несколько раз приостанавливали работу Вильнюсского международного аэропорта.

    Аэропорт 26 октября был закрыт в третий раз за три дня - с 21:40 до 01:40 (по бакинскому времени). Всего за неделю с подобными инцидентами столкнулись более 14 тыс. пассажиров: 95 рейсов были задержаны, отменены, перенаправлены или вернулись в исходный пункт.

    Как ожидается, 27 октября правительственная комиссия по нацбезопасности примет решение о сроках возобновления работы КПП.

    Литва Беларусь кпп

