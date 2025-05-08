О нас

Литва вышла из Оттавской конвенции по противопехотным минам

Литва вышла из Оттавской конвенции по противопехотным минам Литва денонсировала конвенцию по запрету противопехотных мин (Оттавская конвенция).
Другие страны
8 мая 2025 г. 11:45
Литва вышла из Оттавской конвенции по противопехотным минам

Литва денонсировала конвенцию по запрету противопехотных мин (Оттавская конвенция).

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, за отказ от обязательств по документу на пленарном заседании Сейма (парламента) проголосовали 107 депутатов при 3 воздержавшихся, против не голосовал никто.

"Выход из конвенции послужит усилению средств сдерживания, повысит эффективность применения армией Литвы мероприятий по контрмобильности", - отметили в Минобороны.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения военных действий.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi