Литва вышла из Оттавской конвенции по противопехотным минам

Литва денонсировала конвенцию по запрету противопехотных мин (Оттавская конвенция).

Литва денонсировала конвенцию по запрету противопехотных мин (Оттавская конвенция).

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, за отказ от обязательств по документу на пленарном заседании Сейма (парламента) проголосовали 107 депутатов при 3 воздержавшихся, против не голосовал никто.

"Выход из конвенции послужит усилению средств сдерживания, повысит эффективность применения армией Литвы мероприятий по контрмобильности", - отметили в Минобороны.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения военных действий.