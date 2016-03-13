​Литва выделит Турции пять млн евро в рамках миграционного соглашения

Баку. 13 Марта. REPORT.AZ/ Литва планирует выделить 5,2 миллиона евро Турции, которая пообещала ЕС забрать нелегальных мигрантов, отправившихся в Европу.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье МИД Литвы.

"Литва переведет эти средства Европейской комиссии, которая администрирует поддержку Турции", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

По соглашению, Турция заберет прошедших в ЕС нелегальных мигрантов, вместо каждого из которых отправит в Евросоюз сирийского беженца и будет забирать всех пробравшихся через ее территорию новых нелегальных мигрантов. Взамен Анкара получит ускорение переговоров о визовой либерализации, переговоров о присоединении к ЕС и выделении предусмотренных для нее ранее 3 миллиардов евро.