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    ​Литва выделит Турции пять млн евро в рамках миграционного соглашения

    Рига переведет эти средства Европейской комиссии, которая администрирует поддержку Турции

    Баку. 13 Марта. REPORT.AZ/ Литва планирует выделить 5,2 миллиона евро Турции, которая пообещала ЕС забрать нелегальных мигрантов, отправившихся в Европу.

    Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье МИД Литвы.

    "Литва переведет эти средства Европейской комиссии, которая администрирует поддержку Турции", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

    По соглашению, Турция заберет прошедших в ЕС нелегальных мигрантов, вместо каждого из которых отправит в Евросоюз сирийского беженца и будет забирать всех пробравшихся через ее территорию новых нелегальных мигрантов. Взамен Анкара получит ускорение переговоров о визовой либерализации, переговоров о присоединении к ЕС и выделении предусмотренных для нее ранее 3 миллиардов евро.

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