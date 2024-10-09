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Литва выделила Украине €13 млн на восстановление критической инфраструктуры

Литва выделила Украине €13 млн на восстановление критической инфраструктуры Правительство Литвы решило направить Украине целевую помощь на восстановление инфраструктуры в размере 13 млн евро.
Другие страны
9 октября 2024 г. 15:22
Литва выделила Украине €13 млн на восстановление критической инфраструктуры

Правительство Литвы решило направить Украине целевую помощь на восстановление инфраструктуры в размере 13 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"На нужды восстановления критической и социальной инфраструктуры Украине будет передано 13 млн евро", - говорится в сообщении.

Данные средства Вильнюс намерен взять в долг под государственные гарантии.

Литва по доле от валового внутреннего продукта, которую она направляет на оказание помощи Украине, является одним из лидеров среди партнеров Киева. С начала украинского кризиса на это затрачено 1,45 млрд евро.

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