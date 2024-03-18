Литва ужесточила контроль за импортом и транзитом российского зерна

Литва с 18 марта ужесточила контроль за фуражным зерном, ввозимым в страну из России и других стран "повышенного риска".

Литва с 18 марта ужесточила контроль за фуражным зерном, ввозимым в страну из России и других стран "повышенного риска".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило министерство сельского хозяйства Литвы.

Будет проверяться каждый вагон или транспортное средство с зерном, предназначенным как для литовского рынка, так и для экспорта через Клайпедский порт. Продукция будет проверяться на наличие остатков пестицидов, микотоксинов, металлов (свинца, кадмия).

В ближайшее время будут приняты новые решения относительно еще более строгого контроля - тогда будет проверяться и происхождение зерна, перевозимого через Литву.

Пока по новым правилам будет проверяться только фуражное зерно, а проверка продовольственного начнется позднее.