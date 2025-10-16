Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Литва увеличивает расходы на оборону до 5,38% ВВП

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 19:22
    Литва увеличивает расходы на оборону до 5,38% ВВП

    Правительство Литвы одобрило проект государственного бюджета на 2026 год, предусматривающий рекордные расходы на оборону в размере 5,38% ВВП.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров.

    "Сфера безопасности является для нас неоспоримым приоритетом. В текущем году по всем бюджетным статьям фиксируется стабильный рост, что позволяет увеличивать в бюджете 2026 года отдельные расходные статьи и обеспечивать последовательное наращивание финансирования обороны", - заявил журналистам министр финансов Криступас Вайтекунас.

    В бюджете Литвы на 2025 год на оборону было выделено €2,5 млрд, что составляло 3,03% ВВП (годом ранее - 2,75%).

    После одобрения правительством проект бюджета будет передан в Сейм для окончательного утверждения.

    Литва госбюджет оборона

    Последние новости

    19:26

    Трамп подтвердил, что ведет беседу с Путиным - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    19:22

    Литва увеличивает расходы на оборону до 5,38% ВВП

    Другие страны
    19:17

    Арестован начальник "Дома отдыха" Минобороны

    Другие
    19:08
    Фото

    Спикер ММ и председатель постоянного комитета ICAPP обсудили перспективы сотрудничества

    Милли Меджлис
    19:06

    В Азербайджане начался суд над обвиняемыми в госизмене

    Внутренняя политика
    18:57

    США приостановит финансирование модернизации ядерного арсенала из-за шатдауна

    Другие страны
    18:54
    Видео

    Haber Global: Мировому сообществу представлена модель градостроительства в Карабахе

    Внешняя политика
    18:37
    Фото

    АЖД запускает новую программу совместно с Университетом ADA

    Инфраструктура
    18:31

    Пакистан заявил о готовности к переговорам с Афганистаном

    Другие страны
    Лента новостей