Литва увеличивает расходы на оборону до 5,38% ВВП

Правительство Литвы одобрило проект государственного бюджета на 2026 год, предусматривающий рекордные расходы на оборону в размере 5,38% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров.

"Сфера безопасности является для нас неоспоримым приоритетом. В текущем году по всем бюджетным статьям фиксируется стабильный рост, что позволяет увеличивать в бюджете 2026 года отдельные расходные статьи и обеспечивать последовательное наращивание финансирования обороны", - заявил журналистам министр финансов Криступас Вайтекунас.

В бюджете Литвы на 2025 год на оборону было выделено €2,5 млрд, что составляло 3,03% ВВП (годом ранее - 2,75%).

После одобрения правительством проект бюджета будет передан в Сейм для окончательного утверждения.