Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ С 1 мая Литва стала Председателем Совета Безопасности ООН, сообщает Report.

Государства-члены Совета выполняют эту обязанность каждый месяц по очереди, в соответствии с алфавитным порядком в английском языке.

На следующей неделе Председатель Совета, Постоянный представитель Литвы при ООН Раймонда Мурмокайте представит журналистам программу работы, которая предварительно согласовывается со всеми его членами.

Совет Безопасности состоит из 15 членов Организации. Китай, Франция, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности. Десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей ООН сроком на два года. Каждый год проводится замена пяти из них.

Совет Безопасности несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Это - единственный орган ООН, чьи решения носят обязательный характер для всех членов Организации.

Литва является непостоянным членом Совета Безопасности. Ее срок полномочий заканчивается в конце 2015 года. Кроме Литвы, в настоящее время среди непостоянных членов - Ангола, Венесуэла, Иордания, Испания, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, Чад и Чили.