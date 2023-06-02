Литва рассчитывает выйти из единого электрокольца БРЭЛЛ

Литва и другие страны Балтии намерены приложить все необходимые усилия, чтобы уже в начале следующего года отключиться от единой электроэнергетической системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы( БРЭЛЛ).

Литва и другие страны Балтии намерены приложить все необходимые усилия, чтобы уже в начале следующего года отключиться от единой электроэнергетической системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы( БРЭЛЛ).

Как передает Report , об этом в пятницу во время встречи со спикером парламента Эстонии Лаури Хуссаром заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Нашим стратегическим приоритетом является как можно более быстрое достижение полной энергетической независимости от России. Уже в начале 2024 года вместе с Латвией и Эстонией мы хотели бы отключиться от российских сетей", - приводятся в сообщении слова литовского лидера.

Страны Балтии реализуют проект синхронизации своих электросетей с Европой через Польшу, завершение которого первоначально планировалось на 2025 год. В Вильнюсе считают, что с учетом рисков из-за напряженной ситуации в регионе надо ускорить процесс и завершить синхронизацию в 2024 году. Соединившись с Европой, страны Балтии одновременно отключатся от БРЭЛЛ.