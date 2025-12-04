Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Литва просит НАТО направить специалистов по борьбе с гибридными угрозами

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 22:47
    Литва просит НАТО направить специалистов по борьбе с гибридными угрозами

    Вильнюс обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой направить в Литву специалистов по борьбе с гибридными угрозами.

    Как передает Report, об этом заявил в телефонном разговоре с генсеком альянса Марком Рютте глава МИД балтийской республики Кестутис Будрис.

    Пресс-служба внешнеполитического ведомства отметила, что данный шаг продиктован действиями Беларуси.

    "Беларусь направленно и сознательно мешает работе гражданской авиации, вносит сумятицу в общество, распространяет дезинформацию. В этом стране удерживается имущество (фуры - ред.) европейских компаний", - сказал Будрис в ходе беседы.

    Для противодействия этому Литва просит направить специалистов НАТО по борьбе с гибридными угрозами. "Просим, чтобы это было сделано как можно быстрее. Недружественные... (страны - ред.) тестируют границы альянса", - заключил министр.

    МИД Литвы НАТО Марк Рютте гибридные угрозы Кестутис Будрис
    Elvis

    Последние новости

    23:11

    Официальные лица Азербайджана и Канады обсудили двустороннее сотрудничество

    Внешняя политика
    23:08

    В Сирии заработает платежная система Visa

    Финансы
    22:58

    Азербайджан и Франция обсудили вопросы двусторонней повестки

    Внешняя политика
    22:49

    Жители Азербайджана более 10 дней могут наблюдать метеорный поток Геминиды

    Наука и образование
    22:47

    Литва просит НАТО направить специалистов по борьбе с гибридными угрозами

    Другие страны
    22:29

    Минфин США разрешил до 29 апреля финоперации на объектах "Лукойла" за пределами РФ

    Другие страны
    22:24

    В Кубке Азербайджана по футболу определились все четвертьфинальные пары

    Футбол
    22:10

    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере энергетики

    Внешняя политика
    22:06

    ФРГ перебрасывает в Польшу истребители для защиты восточного фланга НАТО

    Другие страны
    Лента новостей