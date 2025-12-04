Литва просит НАТО направить специалистов по борьбе с гибридными угрозами

Вильнюс обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой направить в Литву специалистов по борьбе с гибридными угрозами.

Как передает Report, об этом заявил в телефонном разговоре с генсеком альянса Марком Рютте глава МИД балтийской республики Кестутис Будрис.

Пресс-служба внешнеполитического ведомства отметила, что данный шаг продиктован действиями Беларуси.

"Беларусь направленно и сознательно мешает работе гражданской авиации, вносит сумятицу в общество, распространяет дезинформацию. В этом стране удерживается имущество (фуры - ред.) европейских компаний", - сказал Будрис в ходе беседы.

Для противодействия этому Литва просит направить специалистов НАТО по борьбе с гибридными угрозами. "Просим, чтобы это было сделано как можно быстрее. Недружественные... (страны - ред.) тестируют границы альянса", - заключил министр.