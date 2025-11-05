Литва получит 300 млн евро кредита на оборонные проекты
Другие страны
- 05 ноября, 2025
- 12:41
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Литве кредит в размере 300 млн евро для финансирования оборонных проектов и других государственных нужд.
Как передает Report со ссылкой на LRT, об этом сообщило Министерство финансов Литвы.
Отмечается, что соответствующее соглашение между ведомством и ЕИБ будет подписано 7 ноября.
Ранее обсуждалась возможность кредита в размере 400 млн евро, переговоры по которому должны были завершиться к ноябрю.
Напомним, в июне этого года ЕИБ уже подтвердил предоставление Литве льготной кредитной линии в размере 540 млн евро. Средства предназначены для строительства военного городка в Руднинкай, где будет размещена немецкая бригада, после заключения контрактов с подрядчиками.
