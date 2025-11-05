Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Литва получит 300 млн евро кредита на оборонные проекты

    • 05 ноября, 2025
    • 12:41
    Литва получит 300 млн евро кредита на оборонные проекты

    Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Литве кредит в размере 300 млн евро для финансирования оборонных проектов и других государственных нужд.

    Как передает Report со ссылкой на LRT, об этом сообщило Министерство финансов Литвы.

    Отмечается, что соответствующее соглашение между ведомством и ЕИБ будет подписано 7 ноября.

    Ранее обсуждалась возможность кредита в размере 400 млн евро, переговоры по которому должны были завершиться к ноябрю.

    Напомним, в июне этого года ЕИБ уже подтвердил предоставление Литве льготной кредитной линии в размере 540 млн евро. Средства предназначены для строительства военного городка в Руднинкай, где будет размещена немецкая бригада, после заключения контрактов с подрядчиками.

