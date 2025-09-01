Литва ожидает, что SAFE выделит 8 млрд евро на оборону страны

    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    • 01 сентября, 2025
    Литва рассчитывает на то, что из средств специального фонда по обороне Евросоюза SAFE (Security Action for Europe) сможет воспользоваться кредитами на сумму 8 млрд евро.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    "Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, реальны <...>. Необходимые инвестиции в укрепление нашей безопасности составляют около 8 млрд евро", - сказал он.

    Президент напомнил, что граница Литвы с Россией и Беларусью является внешней границей ЕС.

    "Мы являемся одной из тех стран, которые обеспечивают безопасность границ ЕС", - сказал он.

