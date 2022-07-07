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Литва отправила Украине Bayraktar, деньги на который собирала вся страна

Литва отправила Украине Bayraktar, деньги на который собирала вся страна Литва отправила Украине Bayraktar, деньги на который копила вся страна.
Другие страны
7 июля 2022 г. 08:45
Литва отправила Украине Bayraktar, деньги на который собирала вся страна

Литва отправила Украине Bayraktar, деньги на который копила вся страна.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в Facebook сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, отметив, что страна позаботилась о логистике.

"Беспилотник покидает Литву... Министерство обороны позаботилось о сделках по закупке и других юридических формальностях, чтобы беспилотник со всем вооружением был доставлен в Украину", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал кампанию по сбору средств на Bayraktar Украине, заявив, что получил согласие на такую потенциальную закупку от министерств обороны Литвы и Турции и производителя.

В благотворительной акции участвовали многие известные литовцы, в частности экс-президент Даля Грибаускайте тоже сделала денежное пожертвование. Турецкая компания была тронута поступком литовского народа и решила подарить "Байрактар" - полностью бесплатно. Добавим, что несмотря на заказанные боеприпасы, турецкая компания предоставила Литве для этого ударного беспилотника дополнительные боеприпасы.

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Версия на азербайджанском языке Litva əhalinin pulu ilə alınan “Bayraktar”ı Ukraynaya göndərib

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