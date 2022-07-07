Литва отправила Украине Bayraktar, деньги на который собирала вся страна

Литва отправила Украине Bayraktar, деньги на который копила вся страна.
"Беспилотник покидает Литву... Министерство обороны позаботилось о сделках по закупке и других юридических формальностях, чтобы беспилотник со всем вооружением был доставлен в Украину", - отметил министр.
Как сообщал УНИАН, журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал кампанию по сбору средств на Bayraktar Украине, заявив, что получил согласие на такую потенциальную закупку от министерств обороны Литвы и Турции и производителя.
В благотворительной акции участвовали многие известные литовцы, в частности экс-президент Даля Грибаускайте тоже сделала денежное пожертвование. Турецкая компания была тронута поступком литовского народа и решила подарить "Байрактар" - полностью бесплатно. Добавим, что несмотря на заказанные боеприпасы, турецкая компания предоставила Литве для этого ударного беспилотника дополнительные боеприпасы.