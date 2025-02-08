Литва отключила свою энергосистему от российской в рамках интеграции с ЕС

Литва отключила свою электроэнергетическую систему от российской в рамках плана по более тесной интеграции стран Балтии в ЕС и повышения их энергетической безопасности.

Литва отключила свою электроэнергетическую систему от российской в рамках плана по более тесной интеграции стран Балтии в ЕС и повышения их энергетической безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы отключились", — заявил представитель литовского оператора электросетей Litgrid.

По данным агентства, Латвия и Эстония планируют последовать этому примеру в субботу, 8 февраля.

Страны Балтии ранее входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ и договорились выйти из нее в июле 2023 года. Включение их электросетей через Польшу в синхронный режим работы с сетью Европейского союза запланировано на 9 февраля.

После выхода из БРЭЛЛ Литва, Латвия и Эстония в течение суток будут работать в изолированном режиме, а затем, при отсутствии неполадок, подключатся к энергосистеме Европы.