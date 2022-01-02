Литва намерена продлить выплату пособий €1 тыс. для покидающих страну мигрантов

Литва рассматривает возможность продления срока действия выплаты денежного пособия в размере 1 тыс. евро добровольно согласившимся вернуться на родину нелегальным мигрантам.

Литва рассматривает возможность продления срока действия выплаты денежного пособия в размере 1 тыс. евро добровольно согласившимся вернуться на родину нелегальным мигрантам.

Как передает Report, об этом на специально созванной пресс-конференции по случаю вылета в Ирак первого чартерного рейса с нелегалами заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Решение о денежной выплате действует до 20 января. "Есть все основания продолжать эту практику, - сказала глава ведомства. - Базовые расходы на содержание нелегалов в Литве составляют 11 тыс. евро в год на человека". По мнению Билотайте, для разрешения миграционного кризиса дешевле воспользоваться поощрительными денежными выплатами. "Выгоднее приобрети согласившимся вернуться на родину мигрантам билет на самолет и поощрить 1 тыс. евро", - сказала министр.

Крупнейшая за период миграционного кризиса группа нелегалов из Ирака в составе 98 человек была отправлена в воскресенье домой из Вильнюсского международного аэропорта. Разовая выплата, которую нелегалам вручают только после того, как они оказались на борту, составляет 1 тыс. евро. 8 декабря она была повышена более чем в три раза (до этого мигранты получали единовременное пособие в размере 300 евро). За время миграционного кризиса из балтийской республики были высланы 537 мигрантов, в том числе 482 человека согласились на это сами.