Литва намерена приобрести боевые беспилотники

Боевые беспилотные летательные аппараты должны пополнить арсенал вооружений армии Литвы.

Боевые беспилотные летательные аппараты должны пополнить арсенал вооружений армии Литвы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Нами предусмотрено приобретение боевых беспилотников нового технологического поколения, которые будут предназначены для уничтожения противника", - отметил он.

По словам главы ведомства, у армии есть беспилотные аппараты, но они для непосредственной борьбы с неприятелем не предназначены. "Это беспилотники для корректирования огня, наблюдения за передвижением противника, разведки", - уточнил он.

На закупку могут быть использованы средства, дополнительно выделяемые на военные нужды. Правительство в рамках уточнения госбюджета на текущий год предложило увеличить расходы на оборону на €250 млн. Фракции Сейма (парламента) инициативу поддержали. Она передается в парламент для обсуждения на весенней сессии, открывающейся 10 марта.

На текущий год системе Минобороны республики из госбюджета выделено €1,2 млрд, что составляет 2,05% от валового внутреннего продукта. С учетом дополнительных €250 млн данный показатель возрастет до 2,5%.