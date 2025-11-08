Литва может запретить перевозки белорусских грузов по жележной дороге

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    • 08 ноября, 2025
    • 17:40
    Власти Литвы рассматривают возможность введения запрета на транзит белорусских грузов по железной дороге в ответ на ситуацию с литовскими фурами, застрявшими на территории Беларуси.

    Как передает Report, об этом в эфире LRT заявил советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас.

    По его словам, Вильнюс подозревает Минск в намеренном препятствовании возвращению литовских грузовиков домой.

    "Долгосрочные ограничения перевозки белорусских грузов по железной дороге возможны, но пока это рассматривается как вариант", - сказал он.

    Доброволскас отметил, что данные меры могут быть введены в случае дальнейшей эскалации ситуации с фурами.

